Creen una taula de cogestió marítima per conservar l´espai protegit del litoral del Baix Empordà

Creen una taula de cogestió marítima per conservar l´espai protegit del litoral del Baix Empordà ACN

El Museu de la Pesca de Palamós (Baix Empordà) ha acollit aquest divendres la creació de la Taula de Cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà. La iniciativa, impulsada conjuntament pels departaments d'Agricultura i Territori, busca ser un espai "permanent" de participació per establir mesures de gestió i ordenació dels usos i activitats d'aquest espai natural inclòs a la xarxa Natura 2000 i ubicat davant de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur. També inclou els àmbits marins dels espais del PEIN Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig. La taula està integrada per 76 entitats i organismes i permetrà, per primera vegada, que l'administració pública, la comunitat científica, els diferents usuaris i la societat civil facin propostes conjuntes.

El projecte és fruit d'un procés que va començar el maig de 2017, amb la celebració de la primera jornada participativa on els assistents van manifestar la voluntat de treballar conjuntament. La Generalitat es va fer seva la proposta i durant el 2018 s'han fet dues jornades plenàries, vuit tallers sectorials i un amb dinamitzadors, amb la participació de 114 persones i 73 entitats, que finalment han permès la creació definitiva de la taula.

Aquesta iniciativa s'emmarca en les recentment aprovades Estratègia de Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya i Estratègia Marítima de Catalunya, totes dues amb horitzó 2030, i coordinades per aconseguir la protecció dels ecosistemes marins.