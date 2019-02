Jordi Soler es torna a presentar per alcaldable amb Junts x Calonge

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, anuncia que es torna a presentar com a alcaldable a les eleccions municipals del maig. Soler encapçalarà el grup municipal de Junts x Calonge i Sant Antoni, sota les sigles del PDeCAT.

En aquest sentit, les del 2019 seran les cinquenes eleccions en què Soler es presenta com a cap de llista, posició per la qual va ser escollit dimarts per unanimitat en l'assemblea local del partit. Segons va confesar a TV Costa Brava, l'alcalde està preparant la llista que portarà cares noves i es farà pública en breus. «Demano comprensió pels que surtin i il·lusió i ganes de treballar pels que entrin», va apuntar dimarts Soler.