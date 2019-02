Santa Cristina porta la xarxa d'aigua i sanejament a Solius

Santa Cristina d'Aro iniciarà les obres del projecte de construcció de les xarxes d'abastament d'aigua potable i sanejament fins a Solius i la urbanització de Can Reixac. LA proposta dels dos serveis públics s'està tramitant com a modificació del pla general i compta amb una partida econòmica per executar aquest any la primera fase amb un cost global de 250.000 euros.

La primera fase del projecte inclou des dels extrems de les xarxes existents més pròxims al nucli urbà fins passat el mas Pla, a la confluència de la carretera que va al monestir de Santa Maria de Solius amb el camí que va cap al mas Tapiolas i el mas Pijoan. En aquests moments, s'està tramitant el projecte després que el ple de desembre aprovés la partida dins del pla d'inversions per aquest any. Més endavant caldrà executar la segona fase per fer arribar els dos serveis fins al monestir.

Per la segona fase hi ha prevista la construcció d'un dipòsit amb una inversió que rondarà els 750.000 euros. «És l'última zona que queda per fer arribar els dos serveis», va recordar dilluns l'alcalde, Xavier Sala, que deixa clar que la inversió global serà assumida amb recursos públics.

Actualment, l'abastament d'aigua es fa mitjançant pous, mentre que el de sanejament es fa amb foses sèptiques que els propietaris assumeixen. En aquest sentit, l'arribada de les dues xarxes de serveis públics l'assumirà l'Ajuntament sense cap repercussió per als veïns.