SOS Costa Brava denuncia abocaments a la muntanya de Sant Sebastià de Palafrugell, inclosa a la moratòria

SOS Costa Brava denúncia abocaments "il·legals" en un sector de la muntanya de Sant Sebastià de Palafrugell, inclosa a la moratòria de la Generalitat. La plataforma, alertada per veïns de la zona, creu que l'objectiu de l'abocament de terres i runes en aquest punt provinents d'un altre sector en construcció (el 2) té l'objectiu de "modificar els pendents" i "preparar el solar per a la seva urbanització".

L'entitat recorda que en aquesta zona (anomenada sector 3) s'hi preveia la construcció de 23 nous habitatges amb 3560 metres quadrats de sostre edificable. SOS Costa Brava reclama a l'Ajuntament que aturi els treballs i que incoï un expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador.

El regidor d'Urbanisme, Jaume Palahí, diu que fa un mes i mig els van obrir un expedient per uns abocaments que van detectar i que avui hi ha enviat un inspector per comprovar si se n'hi estan fent de nous.

La plataforma considera que aquest sector s'ha de desclassificar perquè si s'hi edifica "l'impacte paisatgístic i ecològic seria brutal" i similar al de la pedrera s'Antiga de Begur. SOS Costa Brava diu que els abocaments s'estan fent sense cap llicència i amb l'objectiu de modificar l'orografia de la zona.

Per això, han entrat un escrit de denúncia a l'Ajuntament demanant que es paralitzin els treballs, s'obri un expedient de protecció i sanció, es retirin les runes i es restaurin el pendent original.

També reclamen que es limiti l'accés rodat al sector per "evitar que es converteixi en un abocador incontrolat" i s'incorpori al web municipal informació sobre els espais afectats per la moratòria.

El regidor d'Urbanisme, Jaume Palahí, diu que fa poc més d'un mes i mig l'Ajuntament els va obrir un expedient per uns abocaments detectats en aquest sector, que s'estaven fent sense llicència. Segons ha explicat, l'empresa promotora tenia permís per edificar en tres sectors però en aquest tercer, la llicència va caducar. Palahí diu que després de rebre la denúncia dels ecologistes hi han enviat un inspector per comprovar si s'hi estan realitzant nous abocaments i, si cal, obrir un nou expedient.