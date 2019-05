La Gola del Ter, l'escenari del nou videoclip de l'Amaia d'OT

La platja de la Gola del Ter de Torroella de Montgrí és un dels escenaris on s'ha rodat el nou videoclip del primer single d'Amaia Romero. La guanyadora d' Operación Triunfo 2017 va publicar ahir El relámpago, que en poques hores s'ha convertit en primera tendència a YouTube.

En aquest sentit, la desembocadura del riu Ter i el massís del Montgrí apareixen en diverses ocasions en el vídeo de la cantant navarresa. Amaia va ser la guanyadora de l'edició de 2017 d' Operación Triunfo i, a més, va representar Espanya a final d'Eurovisió 2018 amb el cantant Alfred García.

«La zona del municipi que ens demanen més és la Gola del Ter, perquè és una platja molt salvatge i poc humanitzada, sense cotxes ni construccions», explica la responsable Film Office de l'Ajuntament de Torroella, Roser Ayats. «El riu Ter i la muntanya del Montgrí donen molt de joc». Precisament, explica, la Gola del Ter va ser escenari de rodatge de la pel·lícula sobre la Maternitat d'Elna, La llum d'Elna (2016), que va rebre el Premi Gaudí a la millor producció per televisió.

LAjuntament explica que des del municipi s'ha assessorat la productora i s'ha tramitat els permisos necessaris per al rodatge, que es va realitzar el 3 d'abril. «Ens agrada que vinguin i, a més, és una difusió important per al municipi», explica el regidor de Promoció econòmica, Marc Calvet. Així, expliquen, des del consistori també es facilita informació a les productores «perquè generin negoci a les empreses locals a llarg termini amb la promoció del municipi i durant el moment de les gravació i dels anuncis».



Demanda de marques

Per altra banda, el muncipi rebrà la setmana vinent una sessió de fotos de la marca de roba Mango. A més, apunta Ayats, «actualment s'està rodant una producció de Netflix sobre Jean Custeau, que encara no ha sortit a la llum, de la qual no s'han demanat permisos a l'Ajuntament perquè s'ha rodat al mar». El poble, però, ha estat l'objectiu de les càmeres per a altres videoclips d'èxit com la cançó Rockabye de la banda britànica Clean Bandit el 2017. Així, altres marques també han escollit recentment Torroella per realitzar-hi anuncis, com Vueling, Volvo o Decathlon.