Arxiven la causa contra l'alcalde de la Bisbal per l'1-O

El jutge ha acordat el sobreseïment provisional de la causa contra l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais (ERC), per la participació que va tenir durant el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017. El batlle ha anunciat del sobreseïment al seu compte de Twitter.

Sais acompanya la piulada amb una fotografia de la part dispositiva de la resolució judicial, en què es pot llegir que el magistrat acorda el sobreseïment «per no quedar degudament justificada la perpetració del delicte». La decisió no és ferma i pot ser recorreguda. Sais ha recordat que se l'investigava pels delictes de prevaricació i desobediència. L'alcalde està «a l'espera de l'arxivament definitiu un cop hagin passat els terminis de presentació de recurs».



La Fiscalia

A principis d'abril Sais prestava declaració pels fets i a la sortida afirmava en declaracions als mitjans que la querella interposada per la Fiscalia per la seva actuació l'1-O era «política» i que no havia comès cap delicte.

Sais era el primer alcalde de les comarques gironines citat a declarar al jutjat per prevaricació i desobediència arran de denúncies de la Fiscalia.

L'alcalde sostenia que va signar el decret de suport al referèndum abans que li notifiquessin la suspensió del Tribunal Constitucional i que no va ser responsable de l'obertura dels col·legis electorals.