Verges reclama a Interior "més contundència" contra els "grupuscles feixistes"

Verges reclama al Govern, i en concret al Departament d'Interior, que actuïn amb "més contundència" contra els "grupuscles feixistes" que aquest diumenge han visitat el poble "per enèsima vegada" per arrancar estelades i llaços. L'alcalde, Ignasi Sabater, critica que "la impunitat" amb la que han actuat fins ara aquestes brigades ha provocat que "ara ja vinguin al poble de dia" amb la intenció de "provocar, insultar, intimidar, amenaçar i fer por".

Sabater també assegura que els Mossos d'Esquadra tenen "identificats plenament" els autors, que en alguns casos són reincidents. "Si s'ha de detenir algú, que el detinguin", ha dit. L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, i la diputada de la CUP, Natàlia Sánchez, han estat més crítics amb el paper dels Mossos, a qui acusen d'acabar "protegint els feixistes" quan tenen "un actitud de repressió" cap als grups que els hi planten cara. Per dissabte han convocat una manifestació antifeixista a la població.

"El poble ha dit prou", ha afirmat l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, que subratlla que els veïns ahir "van plantar cara i també cervell" contra un grup de persones que al migdia van anar al poble amb la intenció d'arrancar estelades. Quan van intentar impedir que les despengessin, va començar un enfrontament entre el grup de simpatitzant de la ultradreta i els veïns, que va acabar amb la intervenció dels Mossos d'Esquadra que van actuar per separar els dos bàndols.

"El que no pot ser és que vinguin aquestes persones a provocar aldarulls, marxin i tornin a venir uns dies després i que aquí no passi res", ha lamentat l'alcalde que, com a màxim responsable del municipi, reclama al Govern i sobretot al Departament d'Interior que actuïn "amb contundència" per frenar la situació i evitar que pugui anar a més.

Ignasi Sabater ha criticat "la impunitat" amb la qual han actuat fins ara aquestes brigades i sosté que això és el que ha fet que aquest diumenge hagin anat a Verges de dia en comptes d'actuar de nit, com fins ara. "Sabien que es trobarien molta gent", ha apuntat l'alcalde que tem que, si els Mossos no actuen contra aquests grups, s'hagi d'acabar lamentant "algun accident".

L'alcalde ha recordat que és "l'enèsima" vegada que aquests grups van fins a la població i afirma que els Mossos tenen "plenament identificats" els autors, perquè en més d'un cas són les mateixes persones. "Què més ha de passar", s'ha preguntat. Sabater ha recordat que, fins ara, només una de les visites ha arribat als jutjats i va acabar en sentència absolutòria.

"L'estiu passat van amenaçar veïns amb un ganivet, ahir els hi van donar cops de perxa, demano que s'actuï amb contundència i, si s'ha de detenir algú, que se'l detingui", ha dit l'alcalde. Sabater ha subratlla que no és el primer cop que demanen al Govern que actuï amb tolerància zero cap "al feixisme", li va traslladar al president de la Generalitat, Quim Torra, durant una visita a la població i, també, al conseller d'Interior, Miquel Buch.

Ignasi Sabater ha exposat que fa deu anys que al poble hi onegen les estelades i "mai" hi havia hagut cap problema. "Ja n'hi ha prou de venir a provocar i a amenaçar, Verges és un poble pacífic però també un poble digne que surt al carrer per defensar-se", ha exposat l'alcalde que també agraeix la solidaritat que han rebut per part d'altres poblacions de Catalunya.

L'alcalde ha anunciat que convoquen una manifestació antifeixista per aquest dissabte a Verges. "Som un poble que sempre hem defensat la llibertat d'expressió, però en aquets cas això no pot emprar mai la celebració de la violència ni donar cobertura a l'extrema dreta i al feixisme", ha conclòs.

Sabater ha comparegut en roda de premsa aquest dilluns acompanyat de la diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, i càrrecs electes, també de la CUP, de poblacions com Girona, Viladamat, la Bisbal d'Empordà, Bordils, Darnius o Sant Joan les Fonts.



"Campen impunement per les nostres ciutats"

La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, ha reclamat també més contundència contra els "grups d'ultradreta" perquè, segons ha dit, actuen amb "impunitat". "El que exigim és que els Mossos actuïn amb la coherència que haurien d'actuar" però "el que fan és reprimir amb molta contundència el moviment antifeixista i no entenem aquest desequilibri".

Sànchez també han dit que Verges està "en el punt de mira" dels grups que "campen impunement per les nostres ciutats" perquè està compromès amb el dret a l'autodeterminació però que "demà" poden ser altres col·lectius.

"No és una qüestió de llibertat d'expressió ni que un grup de persones vulguin la unitat d'Espanya sinó que a través de la violència, el que pretenen és imposar-la", ha insistit. En aquest sentit, ha dit que la situació no és nova i que si no es prenen les mesures oportunes, pot tornar a passar.



"Venen a provocar i trencar la convivència"

Per la seva banda, l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha volgut mostrar el suport del municipi cap a Verges i també ha recordat que "no és el primer cop que passa". Cornellà ha titllat els autors de l'incident d'aquest diumenge de "grupuscles feixistes" que "venen de nit i, fins i tot, ara ja de dia" per "provocar i trencar la convivència".

El batlle també ha demanat a Interior que "actuï" i ha denunciat la "impunitat amb què es mouen emparats per l'Estat i per la seva justícia". "Que el que no pot ser és que només posin cordons sinó que els que han de fer és emportar-se aquesta gent i detenir-la", ha conclòs.