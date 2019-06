L'Ajuntament de Torroella reparteix les carteres del nou equip de govern

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí va anunciar ahir el nou cartipàs municipal. Segons el consistori, el nou equip vol donar resposta als «grans reptes» de futur que té el municipi per mitjà d'un organigrama que fomenti el treball transversal, sigui resolutiu i àgil en la presa de decisions i millori l'assistència als ciutadans. D'aquesta manera, el nou equip de govern estarà format per 10 regidors, 6 del grup municipal d'Unitat i Progrés Municipal (UPM) i 4 del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Hi ha una regidoria més que en l'anterior mandat.

L'alcalde, Jordi Colomí (UPM) gestionarà Serveis Generals, Política Territorial, Política Econòmica i Gestió del contracte de l'abastament d'aigua potable. El primer tinent d'alcalde, el republicà Marc Calvet, s'encarregarà de Participació Ciutadana, Unitat Operativa de Manteniment (UOM), Gestió Costanera i Platges, Gestió dels contractes dels serveis d'escombraries, enllumenat, neteja i edificis municipals.

El segon tinent d'alcalde, Josep Martinoy (UPM), serà responsable de Promoció Econòmica i Desenvolupament, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Hisenda. Les carteres d'Ensenyament i Joventut seran responsabilitat d'Anna Company (ERC), la tercera tinenta d'alcalde. Roser Font (UPM), quarta tinenta d'alcalde, serà la responsable de Cultura, Festes, Recursos Humans i Convivència i el cinquè tinent d'alcalde, Jordi Oliver (ERC), portarà Urbanisme.

Finalment, el govern el completaran: Anna Maria Bonada (UPM), Acció Social i Salut; Natàlia Navarro (ERC), Patrimoni Cultural, Arxiu i Medi Ambient; Dúnia Oliveras (UPM), Destinació Turística Torroella-L'Estartit-Illes Medes, Comerç i Mercat, i Genís Pigem (UPM), Esports, Desenvolupament de la zona esportiva, Món Rural i Fires.

Colomí va avançar que aquest mandat els regidors de l'equip de govern, a banda de Torroella de Montgrí, també atendran en hores convingudes l'Estartit.