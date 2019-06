Les famílies del Mas Clarà critiquen la manca d'una segona línia de P3

Un grup de famílies de la Bisbal d'Empordà no podrà inscriure els seus fills a l'escola on volien, Mas Clarà. El centre -concertat- tan sols té dues línies de P3 cada dos anys, ja que quan el municipi va passar de sis a cinc línies d'aquest curs -a causa d'un decreixement de l'índex de natalitat- l'Ajuntament i el Municipi van pactar que dos centres -Mas Clarà i Joan de Margarit (públic)- s'alternessin les línies per evitar que un dels dos a la llarga hagués de tancar.

Els pares del centre argumenten que en cap moment s'ha estudiat la possibilitat de desdoblar el curs de P3: «Es va fer una reunió informativa als pares de P2 que tenien els nens escolaritzats a la llar d'infants municipal. En aquesta reunió, prèvia a la publicació de l'oferta de les preinscripcions, es va dir que només els germans podrien inscriure els nens a Mas Clarà», va explicar la Neus Masferrer, una de les portaveus del grup de pares que volia inscriure el seu fill a P3.



Crítiques a l'entorn polític

Els pares de l'escola afectats -es van inscriure 39 nens, dels quals tan sols 27 tenen lloc- argumenten que van demanar ajuda als polítics per demanar una segona línia, els quals «es van rentar les mans»: «A l'Ajuntament s'han rentat les mans i al Departament acusen l'Ajuntament d'haver planificat malament. Estem desencantats i farts que a la mínima oportunitat per millorar l'educació en comptes de millorar es dissimulin retallades», va apuntar Masferrer. Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Enric Marquès, va assegurar que la demanda dels pares «no tenia massa recorregut perquè des d'un inici sabien que Mas Clarà tan sols podria tenir una línia de P3 el curs vinent». Marquès va expressar que el padró era «molt just»: «El padró municipal no permetia sis grups d'alumnes».

Finalment, el director territorial d'Ensenyament, Martí Fonalleras, va explicar que en el moment de realitzar la planificació es va manifestar que caldria una ràtio d'entre 125-137 alumnes per tenir sis línies: «Queda mal repartit perquè Mas Clarà sempre té més demanda. Tot i això, vam acudir a Ensenyament per demanar aquesta segona classe de P3 i ens van dir que no».

Fonalleras va matisar que tots els germans inscrits al Mas Clarà podran romandre al centre, mentre que els 12 restants s'hauran de repartir entre les segones opcions: «Les escoles estan molt a prop».