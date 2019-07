Begur vol restringir l'accés de submarinistes a la cala d'Aiguafreda durant l'estiu

L'Ajuntament de Begur té la intenció de restringir l'accés de submarinistes a la cala d'Aiguafreda durant els mesos d'estiu. El principal motiu són els «diversos conflictes» que han detectat entre els banyistes i els propietaris d'algunes embarcacions que ofereixen activitats de submarinisme, sobretot batejos. Molts dels bussejadors són clients d'empreses de fora del municipi, que han incrementat el nombre d'immersions que es fan en aquesta zona de la Costa Brava.



A favor de la regulació

La proposta de l'Ajuntament de Begur ha estat ben rebuda pels banyistes, però també pels bussejadors. L'Ivan Contreras n'és un i reconeix que hi ha moments que «és una bogeria» el nombre de persones que practiquen el submarinisme en aquesta cala, sobretot els caps de setmana. Això afecta directament als banyistes, que en moltes ocasions no poden passar per la presència dels bussejadors.

Un altre dels aspectes que més interessa regular és l'ús dels equipaments com les dutxes. Els bussejadors deixen els estris com ampolles d'aire, vestits de neoprè, les ulleres o les aletes a la zona de pas, que també fan servir els banyistes. «El que haurien de fer és carregar els estris i fer les pràctiques del bateig en un altre lloc, i deixar lliure aquesta zona pels banyistes», assenyala l'Arnau, que és cambrer d'un bar de la cala.



Nova normativa en camí

Demà el consistori es reunirà amb empreses del sector per començar a treballar en l'elaboració d'una nova normativa, que reguli l'activitat, com ja passa a altres localitats costaneres.

Pibernat ha insistit en el fet que queda descartat prohibir el submarinisme a la zona. De fet, considera que la cala d'Aiguafreda és «idònia» per practicar-lo, però reconeix que en els darrers temps ha sorgit aquest «petit conflicte» i considera que les reclamacions dels banyistes són «d'allò més normals». «No volem fer res més que veure com s'ha fet en altres localitats i veure com es pot implementar aquí», assenyala Pibernat.