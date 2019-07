L'ONG Amb les teves mans recapta 786 euros en un concert a Begur

L'ONG empordanesa que treballa amb els refugiats, Amb les teves mans, va recaptar 786 euros en el concert solidari de dissabte al vespre a Begur amb l'actuació de la Coral de Begur.

«Estem molt agraïts, ja que ens ajuda a poder portar a terme algun dels projectes programats», recorda el membre de l'entitat i rector de les parròquies de Begur i Esclanyà, mossèn Josep Taberner.

L'entitat té diversos projectes programats per executar a Gàmbia. Entre ells, hi ha, per exemple, l'enllumenat de Kekuta-Kunda, la creació d'horts comunals i l'enviament de contenidors amb material mèdic per als hospitals.

El concert solidari és la tercera acció per recaptar fons que ha portat a terme l'entitat Amb les teves mans al municipi, creada fa tres anys a Begur.

Així, l'ONG va organitzar, el mes de febrer, una exposició solidària de fotografies dedicada a Gàmbia al Centre Cultural Escoles Velles del municipi. L'exposició va titular-se Gàmbia, a les teves mans i constava de 50 fotografies, que es podien adquirir al preu de 25 euros. A més, durant l'acte inaugural de l'exposició, van actuar el duet musical Neus Mar i Emilio Sánchez.

Una altra activitat es va dur a terme la primavera de l'any passat, quan, amb la col·laboració de l'Ajuntament, es va fer una recollida solidària en què van aconseguir recollir 700 quilos d'aliments per als camps de refugiats de Lesbos i Atenes.