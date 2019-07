S'inicien les obres en el dic de recer de Palamós

La Generalitat ha iniciat les obres de millora del dic de recer del port gironí de Palamós, projecte en què invertirà uns 3,6 milions. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat avui les obres d'aquest port, que es preveu durin catorze mesos.

El projecte de millora consisteix, principalment, en la reposició de blocs de formigó per evitar que les onades sobrepassin el dic en els dies de fort temporal, a més de donar més seguretat a les activitats portuàries i als treballadors i adequar-lo al canvi climàtic.

Els temporals de mar que hi ha hagut en els últims anys, especialment el del dia de Sant Esteve de 2008, han provocat progressivament danys en el dic i el moviment d'algunes peces de l'escullera i blocs de formigó.

El dic de recer del port de Palamós té una longitud de 750 metres, compta amb un moll de 386 metres i una esplanada adjacent que s'utilitza per operar el tràfic de creuers i mercaderies.

A més, a l'esplanada està ubicada l'estació marítima i magatzems de mercaderies. Fins al final de la temporada de creuers d'aquest any, el pròxim 28 d'octubre, l'estació estarà en funcionament tot i que, per seguretat, els passatgers i la tripulació no podran anar caminant fins al nucli urbà i seran traslladats en autobús.

També s'ha habilitat un espai per guardar la maquinària del sector comercial i emmagatzemar mercaderies.

El conseller ha subratllat durant la seva visita a les obres que el port de Palamós exerceix una important funció en dinamitzar l'economia de les comarques de Girona i la resta de Catalunya.

Calvet ha recordat que aquestes obres formen part del pla d'acció de ports que desenvolupa el seu departament, amb un termini d'execució de quatre anys i un pressupost de 30 milions, capital que arriba als 100 milions si se sumen les aportacions del sector privat.

Respecte al fet que el port obtingui la qualificació de "punt Shegen" per al trànsit de persones, Calvet ha indicat que sembla difícil que el procés culmini mentre hi hagi un govern en funcions en l'Administració central.