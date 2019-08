La promoció de 33 habitatges a Aiguablava acaba amb una denúncia

Les entitats SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció de Catalunya han presentat una denúncia urbanística contra l'Ajuntament de Begur pel projecte de construcció de 33 nous habitatges a la zona d'Aiguablava i Fornells. Els grups també demanen la paralització de les obres i

El projecte d'urbanització en qüestió, Montcal 2, no està afectat per la moratòria de la Generalitat d'aquest any per la concessió de noves llicències, ja que va ser aprovat de forma definitiva el 2014. I el mateix passa amb el projecte d'urbanització que va aprovar-se el 2016. Així, es tracta d'una construcció en una àrea de 111.008 m?2; i les entitats ecologistes denuncien que més de la meitat del sector forma part de l'Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000, «una catalogació que hauria de permetre garantir la conservació d'aquest espai natural i no pas la seva degradació».

Les plataformes denuncien, a més, que els terrenys formen part d'un sistema de dunes d'una gran fragilitat i recorden que aquests hàbitats són de gran interès a escala europea. Segons SOS Aiguafreda, es tracta d'un dipòsit de sorres d'origen eòlic que es va formar durant el Quaternari i que ha quedat fixat pels arbres que hi han nascut a sobre. Un sistema de dunes que, asseguren, està connectat amb la platja de Pals i va més enllà de la zona del Montcal.

A banda de la construcció de fins a 33 habitatges, el projecte també preveu la creació de nous vials i aparcaments en tractar-se d'una zona allunyada del nucli urbà. De fet, la urbanització donarà continuïtat a les àrees urbanes de Fornells i Aiguablava.

Per tant, per les característiques ambientals de l'espai, les entitats consideren que la urbanització del sector no només hauria d'estar «completament prohibida», sinó que requereix l'establiment de «mesures de conservació prioritàries