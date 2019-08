Suspenen els Pastorets d'aquest any a Palafrugell per renovar-los

L'agrupació teatral Les Bambolines, encarregada de representar els Pastorets al municipi, ha anunciat que fa una parada momentània i no representarà la funció per les festes de Nadal el 2019.

La celebració té una llarga tradició al municipi, on es representa des del 1952 amb aturades puntuals. Segons ha anunciat l'entitat en un comunicat, la decisió ha estat motivada per dues raons. La primera, relacionada amb canvis de relleus interns i, la segona, relacionada amb l'objectiu de renovar l'espectacle.

Així, explica el grup, després que una part dels membres de l'associació s'hagin retirat, l'associació vol «donar pas a noves generacions que vulguin agafar el relleu». A més, l'organització vol fer «una actualització a fons de l'espectacle per adaptar-lo als nous temps i tendències de la societat, tasca no gens fàcil quan es tracta d'una obra d'arrel tradicional com són els Pastorets».



Modernització i novetats

«Hi ha la intenció de reiniciar l'espectacle de cara al 2020, però no sabem si serà un espectacle íntegrament nou o reformat en una part», assegura Jaume Xicoira, un dels membres de la junta de l'Agrupació Les Bambolines.

De tota manera, asseguren que ja estan treballant per reprendre l'espectacle de cara al Nadal de 2020 i fan un agraïment, en el comunicat d'aturada, a tots els integrants dels Pastorets de Palafrugell i a la seva dedicació altruista i generosa així com al públic.



Tradició històrica

La representació té una llarga tradició. Palafrugell és un dels municipis pioners en aquest tipus de teatralització a Catalunya, i s'hi ha fet des de l'any 1952, amb alguns parèntesis en el temps. Més recentment, l'agrupació teatral Les Bambolines va recuperar la representació a la vila l'any passat, després que el 2015 deixés de representar-se.

En la seva última edició, el Nadal passat, els Pastorets de Palafrugell van aconseguir captar un miler de persones de públic que van assistir a les representacions de l'1, el 6 i el 13 de gener al Teatre Municipal de la localitat.