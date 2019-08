Localitzen una dona ferida després de saltar d'unes roques a la cala de l'Ametller

Una dona d'uns 30 anys va ser rescatada ahir al migdia després de saltar d'unes roques a la cala de l'Ametller de Sant Feliu de Guíxols. Segons els Bombers, van rebre l'avís quan passaven nou minuts per a les dotze del migdia i el rescat es va fer amb la barca del servei de socorrisme de l'Ajuntament del municipi. Posteriorment, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) la van traslladara l'hospital Trueta de Girona, on se la va atendre per ferides lleus a l'esquena, a la zona de les vèrtebres. En el servei també hi ha va intervenir la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols.