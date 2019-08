En busca l'autor d'un atracament en un supermercat

eva batlle des del supermercat es va alertar al telèfon 112 i arran dels fets es van mobilitzar els mossos de la comissaria de sant feliu de guíxols que van estar buscant l'home així com proves per enxampar-lo. ahir, encara no se l'havia detingut i tam

31.08.2019 | 00:26