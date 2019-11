Adjudiquen la nova estació de busos de la Bisbal, que es farà a la carretera de Cruïlles

Les obres de la nova estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà ja han estat adjudicades a l'empresa Aglomerats Girona, que amb un pressupost d'un milió d'euros haurà d'executar-les en un termini de 6 mesos.

L'adjudicació es va fer el 21 de novembre però no es va publicar al web de la Generalitat fins aquest dimarts, amb un pressupost de 870.270 euros sense IVA, que s'eleva a 1.053.027 euros amb IVA inclòs.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ja havia anunciat el projecte al maig del 2018, quan va treure les obres a concurs. El termini per a la presentació d'ofertes es va tancar el 25 de juny de l'any passat i se'n van rebre dues. Fins aquest novembre, no s'ha resolt l'adjudicació, que s'ha atorgat a l'empresa Aglomerats Girona.

Diari de Girona ha contactat amb l'empresa però encara no tenen cap tècnic assignat i no han pogut concretar quan començaran les obres. De fet, encara hi ha marge per formalitzar el contracte fins als primers dies de desembre (15 dies des de la notificació a l'empresa adjudicatària).



La nova estació

Es preveu que la nova estació estigui dotada d'una gran marquesina i una petita edificació, amb serveis i quatre andanes. Estarà ubicada en un solar d'aproximadament uns 3.000 m2 a l'inici de la carretera de Cruïlles, en el punt on acaba actualment el sòl urbà.

A la part exterior s'habilitarà una zona d'aparcament per a cotxes. Així, es pretén que el municipi tingui unes instal·lacions adients per a la parada del transport públic. A més, es vol facilitar espais i serveis que garanteixin la comoditat i el confort dels viatgers mentre esperen, una mancança en l'actual parada de l'avinguda de les Voltes, a la C-66.