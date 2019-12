La Bisbal encén els llums de Nadal amb brou i música

La plaça Major de la Bisbal acollirà avui, a les sis de la tarda, l'acte de la Gran Encesa de Llums de Nadal, on actuaran en directe el grup Yes! The Music i s'acompanyarà amb brou calent.

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i grup bisbalenc Yes! The Music organitzen l'acte amb el suport de la Diputació de Girona. A la meitat de l'actuació musical, es farà el compte enrere per a l'encesa dels llums de Nadal. Aquest any, han col·locat un arbre nadalenc a la plaça Major, creat i dissenyat per l'artista floral Jordi Vilà, del taller Montana.

Durant l'encesa, l'Associació el Trampolí presentarà la campanya Avets solidaris, que són avets d'Espinelves que han estat decorats amb elements creats per membres de l'associació i que els establiments comercials poden utilitzar com a decoració nadalenca. A dia d'avui, ja s'hi han sumat una seixantena d'establiments comercials.

Des de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà han anunciat que, durant la celebració, repartiran brou calent a totes les persones assistents a l'acte «per tal de poder fer més suportable la fred de la vesprada».

Mitja hora més tard, al Pavelló Firal, arrencarà la quina de la Fundació Oncolliga, que celebra la seva desena edició.