Focus de llum, làsers i fressa foragiten els estornells a la Bisbal

L'empresa Stop Plagues ha començat a utilitzar una tècnica que combina efectes lumínics i fressa per tal de foragitar els milers d'estornells que, en l'època hivernal, pernocten en els plataners del passeig Marimon Asprer i del carrer Agustí, a la Bisbal d'Empordà. Des de l'Ajuntament s'han contractat els serveis de Stop Plagues amb l'objectiu que aquestes aus vagin a un altre lloc a dormir i, així, «evitar l'embrutiment de la via pública i el mobiliari urbà».

Per aconseguir-ho, s'està fent servir per primer cop una combinació d'efectes lumínics, que inclouen focus potents de llum o làsers, a banda de les ja conegudes fresses d'alarma que s'emeten per altaveu i que són com els sons de la seva espècie. D'aquesta manera, els estornells se senten insegurs i se'n van a un altre lloc.

La presència nocturna d'estornells a les capçades dels arbres provoca pudors i deixa plomes i excrements sobre els cotxes aparcats i el mobiliari urbà, com ara els bancs i les baranes, ja que per raons de supervivència aquests ocells sempre es mouen en grups molt nombrosos. L'operació, adverteix el consistori, s'haurà de repetir cada any atès que aquests ocells solen recórrer als mateixos punts d'estada hivernal. Ara bé, tot apunta que s'haurà d'actuar de forma preventiva– abans que arribi el gruix de la migració– i preparar un dormidor alternatiu als afores del nucli urbà.