La plaça «Bella Pedra» de Santa Cristina es dirà plaça 1 d'octubre de 2017

Santa Cristina d'Aro inaugurarà aquest dissabte la plaça 1 d'octubre de 2017 en el que fins ara s'ha conegut popularment com a plaça Bella Pedra. Segons el govern municipal s'ha donat aquest nom oficial «com a reconeixement a tots els ciutadans cristinencs que van defensar, pacíficament, els col·legis electorals i les seves urnes, donant suport amb aquesta actuació la unitat, els sentiments i l'afirmació nacional, que va suposar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017». El ple va acordar-ho per majoria absoluta arran de «la demanda feta per molts veïns», i es recollirà en el nomenclàtor municipal.