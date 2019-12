Vall-llobrega farà una minideixalleria amb targeta d'accés per als veïns

El terme municipal de Vall-llobrega posarà una nova minideixalleria, on tots els ciutadans podran accedir al recinte amb una targeta per tal de fer-ne ús. Segons ha informat el Consell Comarcal a Diari de Girona, el model serà similar a la que té actualment Verges i compta amb un pressupost de 111.000 euros. Tanmateix, formarà part de la xarxa de deixalleries del Consell, que es troben a la Bisbal d'Empordà (deixalleria comarcal), Begur, Pals i, les que són d'un model més petit, ubicades a la Tallada, Gualta, Bellcaire i Verges. D'aquesta manera, «es vol donar sortida a tots els residus», inclosos els especials com les bateries i electrodomèstics, i tirar endavant el sistema de recollida porta a porta a Vall-llobrega. De moment, l'horari d'obertura que es planteja és exclusivament diürn, de 7 del matí a 10 de la nit, i hi haurà càmeres per ajudar en la gestió.