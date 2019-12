L'Agrupació Sardanista Costa Brava recull dos premis Capital de la Sardana

L'Agrupació Sardanista Costa Brava, vinculada a Palamós, va sortir realçada en l'entrega de Premis Capital de la Sardana, que es va celebrar dissabte a Perpinyà, ja que va recollir el premi Continuïtat pels 75 anys d'història del seu concurs, així com la Medalla al Mèrit Sardanista, que va reconèixer la trajectòria de Santi Ferrerfàbrega, membre de l'Agrupació. L'acte de lliurament va tenir lloc al Teatre de l'Arxipel, de la ciutat nord-catalana de Perpinyà, ja que aquest 2019 ha estat nomenada capital de la Sardana. Aquests premis esdevenen el màxim reconeixement per a persones, entitats i institucions que han desenvolupat una tasca de difusió i defensa de la sardana i la dansa tradicional. El premi Continuïtat el va recollir el president de l'Agrupació, Josep Cordomí, de la mà dels dos sotspresidents de la Confederació Sardanista de Catalunya, Nuri Escudé i Xavier Tresserres. Així mateix, la Medalla al Mèrit Sardanista va ser per a l'integrant de l'Agrupació Sardanista Costa Brava Santi Ferrerfàbrega i Estradera, i la va entregar la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, Maria Àngels Blasco; acompanyada pel president de la Confederació Sardanista, Joaquim Rucabado.