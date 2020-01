La protectora d'animals de Palafrugell ha acollit 541 gossos aquest 2019

La protectora d'animals Rodamón de Palafrugell ha acollit 541 gossos al llarg del 2019, segons va avançar TV Costa Brava. Des de l'entitat destaquen que aquestes xifres són un exemple que «encara falta molta feina» de sensibilització i conscienciació a la població sobre el que suposa tenir una mascota i sobre les conseqüències de l'abandonament, tant en l'àmbit personal de l'animal –pels traumes psicològics, angoixa, desorientació, estrès, desnutrició, entre d'altres– com en l'àmbit social –que representa despesa econòmica, accidents de trànsit, risc d'agressions. En aquest sentit, l'entitat xifra en 6.000 el nombre d'exemplars de gossos que han acollit en aquesta dècada. Per aquest motiu, insten als consistoris de la comarca perquè s'impliquin per tal d'aconseguir que tots els gossos portin microxip.