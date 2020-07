Estudien protegir el poblat iber de Palamós del vandalisme i l'espoli

Protegir el jaciment ibèric de Castell, a Palamós, dels actes vandàlics i l'espoli. Aquest és l'objectiu en el qual treballa, des de fa mesos, el Museu Arqueològic de Catalunya-Ullastret per tal d'evitar més danys en aquest espai, que data del segle VI aC i que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Una fita que aquesta setmana s'ha convertit en una necessitat, a causa d'un nou atac perpetrat amb pintura d'esprai en un dels murs de l'assentament fortificat.

Segons explica el director del centre d'Ullastret, Gabriel de Prados, ja fa temps que estan estudiant diverses propostes i pressupostos per tal d'instal·lar un sistema de vigilància en aquest indret, sobretot d'ençà d'un espoli que es va produir fa uns mesos. «Una persona amb un detector de metalls va pentinar tot el jaciment, va fer 51 forats i es van endur tot el que va trobar», lamenta de Prados, qui especifica que aquell nou atac els va convèncer de la urgència d'establir mesures protectores.

Tot i això, el procés per fer-ho no està resultant «fàcil» per al Museu d'Arqueologia, ja que segons precisa de Prados, en aquest paratge «no hi arriba aigua ni llum»; cal que l'opció escollida eviti que es generi un impacte visual negatiu; el cost econòmic és elevat; i en tractar-se d'un BCIN s'han de seguir una sèrie de tràmits que poden allargar el procés en el temps. «Ho hem d'estudiar molt bé i decidir quina és la millor opció», recalca.

En aquest sentit, el director del centre museístic remarca que el poblat ibèric de Castell -que és propietat de la Generalitat- és dels més visitats de Catalunya sense control d'entrada i que, per això, és «molt difícil» evitar el vandalisme i l'espoli. «Des del Museu, hi anem com a mínim dos dies a la setmana a fer controls exhaustius i a recollir brossa, però és un espai obert set dies 24 hores i és molt complicat enxampar els vàndals», assegura el responsable del MAC-Ullastret.

En relació amb la pintada que va aparèixer dimarts al matí, des del museu ja han elaborat una primera avaluació de danys, i calculen que la neteja i rehabilitació de la zona afectada costarà uns 1.200 euros. «Per sort, la pintada no afecta directament les estructures arqueològiques sinó que ha estat feta sobre un mur de totxanes que aguanta aquestes estructures», relata Gabriel de Prados, que afegeix que el dany més important és l'impacte visual d'aquest grafiti.

Aquesta institució va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i al cos d'Agents Rurals, que estan investigant els fets per tal d'identificar l'autor de la pintada. Aquest tipus d'actes són considerats delictes contra el patrimoni natural, arqueològic i paisatgístic.



Atacs el novembre del 2017

Aquest no és el primer atac d'aquestes característiques que pateix el poblat ibèric de Castell. El novembre del 2017, es van descobrir diversos grafitis en dos trams de la muralla, en un plafó informatiu i també en una cisterna durant un control periòdic. En aquella ocasió, la neteja i restauració d'aquest patrimoni danyat va tenir un cost de més de 10.000 euros.

Pel que fa als autors d'aquell atac vandàlic, van ser detinguts a finals de gener del 2018 pels Mossos d'Esquadra a Mollet del Vallès. Els dos joves, que en aquell moment tenien 18 i 20 anys, eren veïns de Santa Maria de Martorelles.

El jaciment del poblat iber de Castell es troba al promontori de sa Cobertera, a la costa de llevant de Palamós.