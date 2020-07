Acaben les obres per reparar els danys del «Gloria» al port de Palamós

Ports de la Generalitat ja ha enllestit les obres d'emergència per reparar els desperfectes provocats pel temporal Gloria al port de Palamós. El mes de gener passat, la zona de la pedrera i l'estació marítima van patir danys estructurals a causa de la borrasca. Concretament, va afectar la zona de la bàscula, al costat de les naus dels operadors portuaris a banda de mar i la zona perimetral on hi ha les naus i a l'esplanada d'emmagatzematge de mercaderies del port de Palamós. L'actuació ha consistit a reforçar la zona de la bàscula amb peces d'escullera i blocs de formigó per estabilitzar l'espai i perquè els futurs temporals no afectin tant el vial de serveis del port.

Aquesta actuació se suma a la reforma feta de l'estació marítima. Les dues obres d'emergència han suposat una inversió de 867.000 euros. Al llarg de les pròximes setmanes es farà la instal·lació del sistema de videovigilància i els tancaments de seguretat.