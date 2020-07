Torroella Denunciat per capturar ocells fringíl·lids

El cos d'Agents Rurals va enxampar dijous passat un home que estava capturant ocells fringíl·lids al municipi de Torroella de Montgrí. Aquestes aus son característiques per la bellesa del seu plomatge, pel seu cant melodiós i per la facilitat en la qual s'adapten a l'àmbit domèstic. Per això, són molt buscats pels furtius, que sovint els cacen per poder-los vendre. En el cas de Torroella de Montgrí, els Rurals van comissar cinc reclams i cinc captures, a més de tots els estris dels quals disposava. Per tot plegat, se'l va denunciar.