La Policia Local aixeca acta a un bar de Palamós que només atenia gironins

La Policia Local de Palamós va aixecar acta ahir a un bar de nit que es va declarar «exclusiu» per a gironins arran de la COVID-19. El local, el Glass Blanc, situat a la zona de la Planassa, va penjar cartells dient que només atendria clients de «la província». I, de fet, aquest cap de setmana va obligar diverses persones a aixecar-se de la terrassa i els va fer fora. Un veí de Sabadell, Enric Vila, va viure-ho dissabte al vespre, quan amb la seva dona va anar al Glass Blanc a fer el toc abans de sopar i els van demanar que marxessin. L'endemà, va trucar als municipals i la policia va obligar el local a retirar els cartells. Vila diu que no vol denunciar res, però sí que demana als responsables del Glass Blanc que es disculpin.

L'afectat va explicar que quan es van asseure al bar en qüestió, el primer que els va demanar el cambrer va ser d'on eren. I quan li van respondre que vivien a Sabadell, ell els va contestar, com relata l'afectat, que «per política de la casa» només servien a gent del territori.

Enric Vila diu que, d'entrada, això el va «indignar». I, de fet, va fer una foto dels cartells que hi havia penjats al bar de nit, que després va difondre per xarxes. «Prevenció covid-19. Local exclusiu per a la província. Gràcies per la seva comprensió», s'hi podia llegir.

Ell i la seva dona van optar per marxar, i quan se n'anaven, van veure com els cambrers també demanaven a més clients que s'aixequessin. Ahir, Enric Vila va decidir trucar a la Policia Local de Palamós per explicar-los la situació amb què s'havia trobat. La Policia Local de Palamós va anar el diumenge passat al Glass Blanc, va obligar els responsables a retirar els cartells i va aixecar acta al bar de nit.

Ara, això s'enviarà a la Generalitat, que és l'autoritat pertinent per decidir si sanciona o no el local.



Rebuig als fets

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va explicar que «en cap cas» comparteixen «el fet de limitar l'accés al local pel lloc de procedència». «El dret d'admissió no va en aquest sentit; es pot aplicar per evitar aldarulls i conflictes, però no per limitar en funció d'allà on es viu», va indicar en referència a la decisió dels responsables del bar nocturn. A més, Puig va assegurar que quasi tothom respecta les mesures de protecció.