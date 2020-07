Desallotjades dues cases de Palamós en cedir el terra d'una de les plantes

Els Bombers de la Generalitat van haver de desallotjar dimarts la nit els veïns de dues cases de Palamós, després que cedís part del terra de la tercera planta d'un dels habitatges.

Segons van informar ahir els Bombers, l'avís el van rebre cap a les 12 de la nit de dimarts, alertant que s'havia esfondrat part del terra de la planta d'un habitatge. Els fets van passar al carrer Bateria i l'esfondrament va afectar el terra de la tercera planta del número 7 i el sostre de la segona planta del número 9.

Els Bombers es van desplaçar fins a la finca, situada al nucli antic de la localitat baix-empordanesa, on, per prevenció, van desallotjar els residents de la segona i la tercera planta de les dues cases que comparteixen una mateixa finca. Segons l'Ajuntament, l'esfondrament no va provocar ferits ni va causar danys materials en la via pública.