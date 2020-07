El Baix Empordà fa una llista d'equipaments on allotjar temporers en cas de rebrots

El Consell Comarcal del Baix Empordà i els alcaldes de poblacions amb terreny agrícola i fruiter han fet un llistat d'equipaments que es podrien convertir en allotjaments per a temporers en cas de rebrots de covid-19.

Segons informen en un comunicat, el Consell Comarcal s'ha reunit amb representants de les empreses que aglutinen més temporers, una trobada que sorgeix arran de la preocupació d'alguns alcaldes per evitar que es pugui produir una situació com la del Segrià a la comarca.

La trobada es va fer dimecres al matí i hi van assistir: el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro; el gerent, Albert Costa; el conseller delegat de Règim Interior i alcalde de Gualta, Jaume Fontdevila; el representant de Cooperativa Costa Brava, Àlex Creixell, i el representant de Girona Fruits, Josep Maria Cornell. L'objectiu era abordar la situació dels temporers de la comarca i establir protocols davant d'un possible rebrot. La trobada va sorgir de la preocupació d'alguns alcaldes per evitar la situació que es va produir al Segrià amb els temporers. En una reunió prèvia amb els alcaldes de municipis amb terreny agrícola i fruiter al seu municipi van llistar aquells equipaments que podrien servir per allotjar temporers.

Actualment les empreses Girona Fruits i Cooperativa Costa Brava aglutinen un 90% dels productors de la comarca. La collita de la poma requereix dels serveis d'entre 1.500 i 2.000 persones. Entre el 40 i 50% són fixes, un 30% són fixes discontinus i el 20% restant són treballadors temporals puntuals. La incorporació dels temporers és progressiva, efectuant-se en tres períodes com són a l'agost, al setembre i la resta s'incorporen al novembre per acabar la recollida.

El Consell Comarcal ha proposat establir una coordinació amb la Generalitat de Catalunya (Departaments de Salut, Treball i Agricultura), el mateix consell (en representació dels Ajuntaments) i les empreses del sector per oferir una informació actualitzada als temporers informant del risc que implica la collita. També es vol tenir un control dels allotjaments, incidint en la coordinació dels espais.

En el cas del Baix Empordà, remarquen que una part important dels temporers resideixen de forma habitual a la comarca, pel que no necessitarien cap allotjament extraordinari. El president Joan Manel Loureiro subratlla que tot i que la situació a la comarca és molt diferent a la de Lleida «per volum i per tipologia de temporers» volen ser «previsors» i comptar amb protocols «per si s'esdevingués un rebrot de covid-19».