Es manifestaran a Platja d'Aro contra la prohibició d'alimentar gats al carrer

Aconseguir que l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro modifiqui l'ordenança que prohibeix alimentar gats urbans a la via pública. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat aconseguir l'Associació Gatos sin Hogar amb una manifestació itinerant que ha convocat per aquest migdia pels carrers de la localitat baix-empordanesa.

Des de l'entitat, expliquen que la normativa de Platja d'Aro amb relació als gats està «desfasada», ja que data de l'any 2004 i que és «contradictori» que es donin subvencions a una associació de Sant Feliu per esterilitzar i desparasitar els felins urbans, però que després «se'ls deixi morir de gana al carrer». «Creiem que cal un canvi de normativa perquè almenys, en els punts on hi ha gats controlats, hi hagi persones autoritzades a donar-los menjar», clama l'Elena, membre de Gatos sin Hogar.

Per això, des d'aquesta entitat, han decidit visibilitzar la seva lluita particular a través d'una manifestació que s'iniciarà a les dotze del migdia a l'avinguda Castell d'Aro i seguirà pel Mercat municipal, l'avinguda Castell d'Aro i la Cavall Bernat. Després de recórrer el passeig Marítim, l'avinguda Costa Brava o la de S'agaró, entre d'altres, està previst que l'acte acabi amb una concentració davant de l'Ajuntament on se servirà un refrigeri.

Actualment, donar menjar als gats a la via pública, a Platja d'Aro se sanciona amb multes de 91 fins a 150 euros. Un fet que ahir també criticava la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) amb relació a uns cartells informatius municipals repartits pel poble en els quals es parla de «plaga de gats» o s'alerta que els felins alimentats «disminueixen la caça i poden proliferar altres animals no desitjats com les rates». Des de FAADA, recorden que a Catalunya, els gats són considerats com animals de companyia i que «en cap cas tenen consideració de plaga» i que «els ajuntaments tenen l'obligació de controlar-los», entre altres aspectes.

Resposta de l'Ajuntament

Per la seva part, l'alcalde de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez, va explicar ahir que des del consistori ja estan estudiant una possible modificació de l'ordenança municipal. «La setmana vinent tenim una reunió amb un gabinet jurídic especialitzat en el dret dels animals perquè ens assessori sobre què ens permet fer la llei i què no», va avançar Jiménez.

El batlle va remarcar que és una situació «complicada» perquè existeixen dues posicions oposades: les persones que defensen els gats, fins i tot per sobre de la normativa; i els veïns i comerços que se senten agreujats per l'acumulació de felins a prop dels seus habitatges o negocis. «Fem el que fem no satisfarem a ningú i per tant hem d'intentar ser una línia intermèdia», indica Jiménez.

Per això, a part d'estudiar una possible modificació de l'ordenança, també creuen que caldria una solució provisional -com la creació d'un espai que fos una colònia de gats- mentre convencen el Consell Comarcal del Baix Empordà de tirar endavant una nova iniciativa: consensuar el tractament, control i benestar dels gats urbans a escala comarcal. «La solució no arribarà d'un dia per l'altra. Cal temps. I mentrestant cal complir la normativa», remarca l'alcalde.