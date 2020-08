Un incendi crema 400 metres quadrats de canyes a Platja d'Aro

Els Bombers van extingir ahir al migdia un incendi al voral de la C-31 a Platja d'Aro que va cremar 400 metres quadrats de canyes. Fonts de Bombers van destacar que les flames van afectar una zona de canyes adjacent a la carretera. La ràpida actuació va permetre que el foc no anés a més. Per poder-lo extingir, els Bombers, en rebre l'avís del foc, cap a un quart de dues, van destinar cinc dotacions terrestres i un helicòpter. A lloc també hi van treballar els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Castell-Platja d'Aro.Arran del foc i la presència dels efectius d'emergències treballant a la zona, s'ha tallat durant una estona un carril de l'autovia, a l'altura del quilòmetre 313, en sentit Calonge.