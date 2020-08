L'aplicació de Palafrugell per consultar l'aforament a les platges rep 190.000 visites

L'aplicació mòbil que l'Ajuntament de Palafrugell va modificar a principis d'estiu per permetre als banyistes consultar l'aforament de les platges municipals, «Palafrugell al mòbil», ha rebut més de 190.000 visites entre l'última setmana de juny i la darrera setmana d'agost.

Segons informa la corporació a través d'un comunicat, les persones que l'han consultat han visualitzat 538.085 continguts, entre juny i agost de 2020, fet que suposa un increment del 4.276% respecte del mateix període de l'any anterior, quan la xifra total va ser de 12.295 visualitzacions de continguts. Des de l'Ajuntament destaquen que l'actualització constant de l'estat de les platges ha estat una de les claus del creixement de visites a l'aplicació.

En concret, els agents cívics que controlaven l'aforament han actualitzat 12.085 vegades l'estat de les diferents platges, en aquest període. Cal destacar també que en aquests mesos, 7.179 persones noves s'han descarregat l'aplicació, principalment per conèixer l'estat de les platges. Un 51% de les descàrregues ha estat en dispositius Android, i un 49% en iOS.

«Aquesta ha estat una eina dinàmica que ha anat evolucionant en funció de les necessitats. Així doncs, a principis de juliol es va incorporar el botó taronja quan les platges superaven aproximadament el 50% de la seva capacitat», destaquen des de l'Ajuntament. Aquest color s'afegia als dos existents: verd, quan la platja té capacitat i es pot seguir ocupant, i vermell, quan s'han exhaurit el nombre de places i es tanquen els accessos a aquella platja concreta. A mitjans d'agost, quan van finalitzar les obres de l'accés a la platja del Golfet i es va obrir l'espai, aquesta platja també es va incorporar a l'aplicació. L'apartat de les platges de l'aplicació funcionarà fins al proper dilluns 31 d'agost.



Informació al mòbil

L'aplicació és una eina que des de fa temps té l'Ajuntament per tal de donar informació a la població i un valor afegit al patrimoni local. Des de l'administració puntualitzen que d'aquesta manera, «molts usuaris han pogut descobrir que instal·lant-se l'aplicació no només disposen de la informació de les platges sinó també compten amb àmplia informació de les activitats, rutes culturals i notícies que tenen a veure amb la vila». Tots aquests continguts han incrementat també el seu volum de visites, sent els més visitats després de l'apartat de les platges, la Ruta dels miradors, el Julivia Bus i la Ruta de Patrimoni.