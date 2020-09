Les polèmiques obres del camí de ronda de Palamós ja estan en marxa

A la zona del port Marina de Palamós, les màquines ja han començat a treballar en la polèmica reforma de camí de ronda. Concretament, s'ha començat a desbrossar i a marcar els espais on els pròxims dies s'arranjarà el primer tram del camí que unirà el nucli urbà amb la zona de Cap Gros. Segons va confirmar ahir l'Ajuntament a Diari de Girona, la previsió és que a principis d'octubre les màquines ja estiguin treballant a ple rendiment en diversos punts del camí, de manera paral·lela.

El projecte del camí de ronda de Palamós unirà el centre urbà amb la platja de Castell a través d'un recorregut de 3,5 quilòmetres, dels quals 431 metres seran de nova creació. En aquest nou tram, que passarà pels penya-segats de la zona del Morro Vedell, s'hi construiran passeres de fusta ancorades a les roques.

D'altra banda, i segons va informar fa un mes el consistori, també es crearan sis portes d'entrada noves per connectar el camí amb el passeig de Les Pites (Pedró), el nucli urbà, la Vall de la Bell-lloc o el paratge de Castell, entre d'altres. A més, també es «potenciaran» els 17 miradors que hi ha al llarg del recorregut. En el tram de la Pineda d'en Gori, s'enretirarà la zona d'aparcament de vehicles ubicada a primera línia de mar, i al seu lloc s'hi plantarà vegetació autòctona i es condicionarà per fer-hi transitar el camí de ronda.

Respecte a la resta del camí, s'arranjaran els trams ja existents per tal que tinguin 1,50 metres d'amplada i quedin lligats entre ells. Les obres tenen un termini d'execució de sis mesos i un cost d'1,9 milions d'euros, dels quals els ajuts europeus n'aporten 591.832 euros, i el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, 350.000 euros. La resta del pressupost és aportat per l'Ajuntament de Palamós.



Oposició veïnal i ecologista

El disseny previst pel projecte de reforma ha provocat, des del principi, l'oposició de diversos grups ecologistes i entitats veïnals que consideren que les obres tindran «un greu impacte irreversible» sobre el paisatge del litoral palamosí, especialment a l'espai protegit de la Pineda d'en Gori i a la cala de s'Alguer, on hi ha les barraques de Pescadors declarades bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

L'obra va ser impulsada pel govern d'ERC i anunciada a finals del 2018. No va ser però, fins a l'octubre del 2019 quan es va posar a exposició pública i els grups ecologistes hi van tenir accés. En aquell moment, van presentar a al·legacions per demanar un projecte «més respectuós» amb l'entorn i denunciar que es pretenia fer una «aclarida de la pineda» per «afavorir la visió dels nous edificis de la urbanització que es volen fer a cala s'Alguer».

A les crítiques dels ecologistes s'hi va sumar un mes després, un informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat en el qual s'alertava que la reforma del camí de ronda afectaria fins a 79 espècies d'aus protegides, una de les quals en perill d'extinció: el corb marí emplomallat. En aquell moment, els ecologistes van amenaçar l'Ajuntament de portar el projecte als tribunals.

El 12 de març passat, un dia abans de la declaració de l'estat d'alarma a causa de la covid-19, es va aprovar definitivament el projecte per junta de govern, i el maig el projecte es va posar a licitació. Una acció que va aixecar les queixes de veïns i els grups ecologistes els quals van denunciar que el consistori havia «aprofitat el confinament» per tirar endavant l'obra i sense respondre les al·legacions presentades. Per la seva part, l'Ajuntament va assegurar que comptava amb els informes favorables de totes les administracions, que actuava «conforme a la llei» i que respondria les al·legacions quan acabes l'estat d'alarma.



«No és un camí, és una rambla»

Ara, una vegada iniciades les obres, Salvem la Pineda d'en Gori té previst estudiar noves accions de protesta. «És horrorós que hagin començat quan tenim al·legacions presentades al Departament de Medi Ambient i Territori i al Parlament català i europeu», critica la portaveu de la plataforma, Zeta Figa, qui afegeix que l'Ajuntament hauria d'haver-hot «aturat tot» fins a tenir resposta. «Algú està traient pit amb aquest obra. És una exhibició total de recursos quan no n'hi ha cap necessitat i menys enmig d'una crisi en la qual la gent passa gana», lamenta Figa, qui assegura que el consistori no para les obres «perquè no els dona la gana». «No és un camí de ronda, és una rambla», conclou Figa.