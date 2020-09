Sant Feliu, Platja d'Aro i Santa Cristina anul·len les rues de Carnaval per la COVID

Les populars rues de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro no se celebraran aquest any a causa de la covid-19. En un comunicat conjunt, els tres municipis van explicar ahir que l'anul·lació de la festa es fa per «responsabilitat» davant la crisi sanitària i, sobretot, per evitar aglomeracions i garantir la seguretat tant del públic com dels participants. Les rues estaven previstes pel mes de febrer, i més concretament pel divendres 12, el dissabte 13 i el diumenge 14.

Des dels tres consistoris, que fa anys que organitzen l'esdeveniment conjuntament, asseguren que la decisió és consensuada amb les federacions o associacions de Colles de Carnaval dels tres municipis. En total són 43 colles: 23 de Sant Feliu, 13 de Platja d'Aro i set de Santa Cristina. Expliquen també que l'anunci s'ha fet amb «antelació» perquè la majoria de colles comencen a comprar el material i a dissenyar i preparar les disfresses, carrosses i coreografies després de l'estiu.

En el cas de Sant Feliu de Guíxols, la regidora d'esdeveniments de ciutat, Núria Cucharero, explica que a l'estiu es van reunir amb l'Associació de Colles de Carnaval i l'Associació Festes Ganxones i que van enquestar les 23 colles del municipi per saber si estaven d'acord amb la mesura. «La majoria van opinar que era millor que aquest any no es fes la rua», relata l'edil ganxona. A Sant Feliu, el carnaval del 2020 va aplegar més de 3.700 persones desfilant i 62 colles, a banda dels milers de visitants vinguts d'arreu per veure l'espectacle que es fa de nit. «Som conscients que suposarà una pèrdua econòmica, sobretot pel sector de la restauració i l'hostaleria, però creiem que tothom entén que és un acte de responsabilitat», afegeix Cucharero.

A Castell-Platja d'Aro, serà la primera vegada en 43 anys seguits, que la gran Rua de Carrosses i Comparses no es farà. «Tots vam tenir clar que, tal com està la situació ara, les rues no es podien fer», assenyala la regidora de turisme, Jenny Xufré, qui també es va reunir amb la Federació de Colles de Carnaval. L'edil també destaca que amb la crisi econòmica derivada de la covid-19 «ara no toca gastar-se aquests diners en això».

En la darrera edició, la Gran Rua, va comptar amb la participació de 79 colles (14 de la població) i 5.000 figurants i en total van visitar la localitat unes 100.000 persones que van poder seguir el recorregut de dos quilòmetres.

Finalment a Santa Cristina d'Aro, l'acord va ser pres conjuntament amb les 7 colles locals. «És trist que no es pugui fer, però és molt difícil poder controlar tanta gent», va reconèixer l'alcaldessa Lourdes Fuentes. En aquest municipi, hi desfilen prop de 60 colles i més de 3.700 persones i tanca el cap de setmana de Carnavals a la Vall d'Aro. L'edició passada va ser la primera en la qual l'organització va lliurar premis econòmics a les millors carrosses i comparses, ja que fins aquell moment, el seu caràcter era no competitiu.

Activitats alternatives

Tot i l'anul·lació de les rues, els consistoris tenen clar que el carnaval s'ha de celebrar d'alguna manera. Per això, tots tres ajuntaments ja estan treballant per organitzar activitats alternatives amb aforament limitat que es faran durant el cap de setmana de Carnaval. «S'ha de notar que és carnestoltes i per això s'ha de treballar en la possibilitat de fer activitat», indica Cucharero, qui afegeix que ja han rebut «idees i propostes».

A Platja d'Aro, fins i tot, es plantegen fer una exposició, entre altres activitats a escala local amb les colles. «És la Festa de l'any del poble i alguna cosa hem de fer, ni que sigui per treure'ns el cuquet», remarca Xufré, que afegeix que tot i que els fa «pena» no poder fer les rues, tornaran el 2022 «amb més força que mai». Santa Cristina treballa en la mateixa línia. «La rua no es farà, però l'esperit de Carnaval no es pot perdre», subratlla Fuentes.