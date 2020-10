El Ministeri de Turisme preveu invertir 3,4 milions a l'Estartit

El ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha anunciat el paquet d'inversions que s'emmarquen en el pla de la sostenibilitat turística. Aquest paquet econòmic, de gairebé 50 milions d'euros, preveu finançar un total de 25 projectes de diverses comunitats autònomes amb l'objectiu de promoure i transitar cap a un turisme sostenible.

Pel que fa a Catalunya, el Govern central ha seleccionat dos projectes i realitzarà una dotació de 5,4 milions d'euros per a la realització de dos projectes, un a la Vall d'Aran i l'altre a Torroella de Montgrí. El projecte del Baix Empordà està dotat amb un pressupost de 3.450.000 euros i té per objectiu millorar i habilitar la façana marítima de l'Estartit. Segons detalla el Ministeri de Turisme, pretén consolidar l'estratègia de reposicionament sostenible com a «destí de qualitat i innovador per al turisme de sol i platja i el turisme actiu». Entre les actuacions, destaca la millora del paisatge urbà, especialment en la façana marítima de l'Estartit. Finalment, Turisme ha anunciat que destinarà 2 milions per aconseguir l'acreditació de Reserva de la Biosfera per a la Vall d'Aran.