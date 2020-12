Rescaten una dona atrapada al vehicle en un xoc entre tres cotxes a Ullastret

Un xoc entre tres turismes ahir a la GI-644 a Ullastret, a l'altura de Forallac, va provocar que un dels vehicles es bolqués i la seva ocupant va haver de ser rescatada pels Bombers.

El cos d'emergències va arribar a les 19.22 hores al lloc de l'accident, al quilòmetre tres de la carretera que connecta la Serra de Daró amb Forallac.

Segons van informar els Bombers, que van mobilitzar quatre dotacions per tal de socórrer els afectats, per causes que per ara es desconeixen dos turismes i un tot terreny van xocar i un dels cotxes va acabar bolcant a la via. La dona que conduïa el vehicle bolcat va quedar atrapada sense poder sortir, i els Bombers van haver-la de rescatar. Amb tot, el Servei Català de Trànsit va confirmar que la dona va quedar il·lesa, i el xoc no va provocar cap ferit.

L'accident va provocar el tall puntual de la via per tal de retirar els vehicles accidentats i efectuar les tasques de neteja, que es van allargar més d'una hora.