Els brots de coronavirus als geriàtrics de Calonge ja deixen sis morts i infecten deu usuaris més

Els brots de coronavirus que afecten els dos únics geriàtrics del nucli urbà de Calonge, sense comptar Sant Antoni, han deixat les primeres sis defuncions i han fet incrementar el nombre de residents infectats en deu positius més. D'una banda, el brot a la residència Calonge ha afectat 31 dels 34 residents, d'entre els quals s'han produït quatre morts. El brot es va iniciar el 3 de desembre quan dos dels residents van presentar símptomes i van donar positiu en un test antigènic ràpid. L'endemà es va fer un cribratge massiu a tots els residents, dels quals en van aflorar set positius més. En els següents dies van anar positivitzant alguns dels residents, de manera que el brot ha deixat 31 positius en total. Hi ha tretze treballadors contagiats del total de divuit.

D'altra banda, el brot a la residència Sant Martí de Calonge ha afectat 52 residents dels 54 que hi ha en total i d'aquests s'han produït dues morts. Així doncs, actualment hi ha 50 avis contagiats, tots ells amb situació clínica lleu o asimptomàtics, excepte dos hospitalitzats. Pel que fa als professionals del geriàtric, el brot afecta 19 treballadors, dels 34 que hi ha, i el centre ha reforçat la plantilla amb la contractació de més personal. En els propers dies es faran proves de control als dos residents fins ara negatius.

Finalment, el brot a la residència Sant Salvador d'Horta de Santa Coloma de Farners ha afectat catorze residents més fins a un total de 42 dels 96 que hi ha al centre i s'ha produït una mort. També hi ha vuit treballadors contagiats, dos més, del total de 72.