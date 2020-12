El doctor Jordi Taberner és escollit Bisbalenc de l'Any

El doctor bisbalenc Jordi Taberner ha estat escollit Bisbalenc de l'Any 2020 per votació polular. A més de Taberner, les persones candidates d'aquesta edició eren Ramon Duran, Xevi Codolà, Jordi Bassa, Lolita Farran, Jordi Roldós, Anna Pascual, Albert Solà, Ramon Piera i Raimon Estragués. Es tracta de noms procedents de la societat civil bisbalenca que enguany han destacat per la seva tasca o per algun fet concret. El període de votació popular va finalitzar el passat diumenge 15 de desembre. Un total de 469 bisbalenques i bisbalencs, és a dir, el 5,11% del cens municipal, es van pronunciar i un 17% va votar per la candidatura de Taberner.

La proposta popular a càrrec per veïns del municipi argumentava la seva candidatura «per la gran dedicació als seus pacients, especialment en aquest any tan complicat i amb episodis familiars difícils: per la seva constància, el seu tracte humà, la seva implicació i per ser gran sabedor dels problemes com a metge de família».

«El guardó permet seguir implementant i dinamitzant la participació ciutadana i, a la vegada, serà un reconeixement a bisbalencs i bisbalenques que hagin destacat per algun acte o tasca concreta», va explicar el regidor de Participació, Carles Puig. El reconeixement no té cap dotació econòmica. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà fa entrega del guardó honorífic que és una peça de ceràmica feta per l'ocasió per un ceramista de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal.