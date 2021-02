Santa Cristina d'Aro s'adapta al pla director de la Costa Brava i desclassifica 227 hectàrees de sòl urbanitzable

Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) s'ha convertit en el primer municipi que adapta el planejament al pla director de la Costa Brava. El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que també dona compliment a una sentència, desclassifica fins a 227 hectàrees de sòl urbanitzable. Entre els projectes que s'enterren definitivament hi ha el de Riera Molinets, on s'hi preveien aixecar més de 220 cases i dos hotels. El POUM, que l'Ajuntament ha aprovat inicialment per unanimitat, tindrà vigència fins al 2030 i concentra els futurs creixements de Santa Cristina al voltant del nucli urbà. Seguint les directrius del pla director, el POUM també preserva part de les urbanitzacions de Sant Miquel d'Aro, Vall Repòs i els penya-segats de Rosamar.