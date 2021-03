Un incendi de canyes a la Tallada acaba amb una canonada rebentada a tocar de la C-31

Un incendi de canyes va acabar ahir a la tarda a la Tallada d'Empordà amb una canonada rebentada a tocar de la C-31.

Arran dels fets es va donar pas alternatiu a la carretera durant unes tres hores, segons els Bombers.

Els fets van produir-se quan passaven dos minuts de les sis de la tarda, els Bombers van desplaçar-se fins a la Tallada amb sis dotacions perquè cremava un canyissar a tocar d'una riera i la C-31. Concretament, a l'altura del quilòmetre 355.

A la zona bufava molta tramuntana i van estar treballant per extingir el foc durant prop de dues hores. A les vuit menys cinc del vespre, ja donaven el foc per apagat.

Arran del foc també va rebentar una canonada d'aigua, que segons els Bombers, va malmetre l'asfalt i això, va obligar a realitzar pas alternatiu en aquesta via que uneix Figueres amb Verges. La via es va reobrir per complet al trànsit, cap a les nou de la nit.