Junts per Catalunya escull el seu comitè local de Sant Feliu de Guíxols

Junts per Catalunya ha celebrat durant els darrers dies eleccions per escollir els comitès locals a diferents pobles i ciutats de Catalunya, i entre d'altres, s'ha triat el nou comitè local de Sant Feliu de Guíxols. ?La candidatura guanyadora ha estat la formada per David González, com a coordinador; Gemma Arnau, de responsables d'organització i afiliats; Nines Rivas, com a responsable de política municipal; Marc Franquesa, responsable de comunicació; i Joan Canals, com a vocal.

Un dels principals objectius del nou comitè, segons han explicat,? és el de treballar per «fer créixer el partit obrint-lo a tothom que vulgui formar-ne part, com a afiliat o com a simpatitzant, i preparar-lo per les pròximes eleccions municipals».