L’assalt violent que va patir l’empresari Jordi Comas al seu domicili el 18 de novembre de 2012 i on va morir asfixiat quedarà sense resoldre’s. El succés ha arribat vuit anys després als tribunals i ha acabat amb l’absolució de dos dels acusats pel robatori.

La sentència de la secció quarta de l’Audiència de Girona conclou que no hi ha proves que sustentin la seva implicació a l’assalt mortal, més enllà que els acusats es coneguessin o haguessin coincidit a les proximitats el dia dels fets. Les acusacions els feien responsables d’haver vigilat els voltants de l’habitatge i de forçar la finestra per on van accedir els tres lladres que van perpetrar l’assalt.

Pel que fa als autors de la mort de l’empresari, no s’han arribat a identificar. En aquest sentit, el tribunal lamenta que no s’hagi pogut jutjar l’assassinat de l’empresari. «Volem expressar la nostra pena perquè molts cops l’administració de justícia demostra ser incapaç de resoldre els greus problemes de qui es veu forçat a acudir-hi». Amb tot, recorda que no es pot mantenir una acusació per convicció de culpa, i que les proves aportades no sostenen el pes d’una condemna.

De fet, el fil que va aconseguir unir les peces per formar les tres acusacions -el tercer processat és un fugitiu de la justícia- van ser unes restes d’ADN de dos dels acusats localitzades al vehicle utilitzat per l’assalt, i la incriminació d’un confident de la Policia Nacional.

Sobre les restes d’ADN, i que l’acusat va justificar al·legant que havia pujat al vehicle perquè estava interessat a comprar les joies robades, el tribunal conclou que és una versió «raonable». També es van trobar restes de l’acusat que està en crida i cerca, i en aquest sentit la sentència apunta que haurà de ser ell qui doni explicacions un cop comparegui davant la justícia.

D’altra banda, va ser la incriminació d’un confident de la Policia Nacional el que va dirigir en un primer moment les sospites cap als acusats. Però es tracta d’una informació que el tribunal no avala, ja que no s’ha corroborat cap dada de les que va oferir, ni s’ha citat a judici. «Aquesta notícia no pot ser res més que una línia d’investigació», sosté, i descarta que es tracti d’un mecanisme probatori «apte».

Pel que fa al tercer acusat, va aparèixer a la llista de sospitosos perquè es van trobar trucades telefòniques amb l’acusat fugit de la justícia. També se’l va veure per una zona pròxima a la casa assaltada hores abans dels fets.

El jutjat d’instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols va obrir la causa per robatori, assassinat i pertinença a grup criminal, però finalment l’assassinat va ser arxivat perquè no s’ha pogut determinar qui o quins van ser els autors materials del crim.

«Amb les proves que ens han presentat, som absolutament incapaços de convèncer-nos de la culpabilitat dels dos acusats», assevera el tribunal, tot i que reconeix la feina de les acusacions per intentar teixir un relat per demostrar la participació d’uns fets «violents i desgraciats».

Els autors, diversos desconeguts

Els fets que va relatar la vídua de Comas sobre com va succeir l’assalt mortal ha quedat acreditat. La sentència, que encara no és ferma, conclou que cap a les deu de la nit, diverses persones desconegudes van entrar al domicili forçant una finestra, i que dos d’ells es van abraonar damunt l’empresari, que s’asseia al sofà, fins a asfixiar-lo. Un tercer va obligar la dona a ensenyar-li la caixa forta i la va lligar a una cadira amb dues corbates. Els assaltants van endur-se el contingut de la caixa forta i múltiples joies.

Tres dies abans, van desplaçar-se fins a una casa de Sant Cugat del Vallès per sostreure un cotxe que van utilitzar després per perpetrar el robatori violent.