Palamós, Calonge i Sant Antoni presenten la nova Associació de Taxis dels municipis, formada per vint-i-u taxis, dotze de Palamós i nou de Calonge i Sant Antoni. La nova associació agrupa una flota més extensa i renova el funcionament del servei amb una nova aplicació mòbil i una centraleta d'atenció al client. D'aquesta manera el territori que conformen els municipis de Palamós i de Calonge i Sant Antoni funcionarà com si fos un sol territori, amb una àrea geogràfica integrada i amb tarifes unificades a cada municipi.

El president de la nova associació, Josep Navarro, explica que aquest nou projecte "uneix esforços i permet disposar d'una flota de taxis més extensa i un servei renovat que suposarà una millora pels usuaris". El regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palamós, Alfons Bartolomé, destacat que aquest servei serà "més pràctic" per la ciutadania i que permetrà sumar la flota de vehicles dels dos municipis. Per la seva part Albert Ros, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni explica que amb aquest servei integrat "hi guanyem tots" i afegeix que la suma d'esforços permet integrar aquest servei de transport que s'afegeix a la integració del servei de bus que ja fa temps que funciona.

Tanmateix, a partir d'avui entra en funcionament la nova aplicació (elTaxi) que permetrà gestionar més fàcilment la reserva de taxi. Aquesta aplicació també estarà integrada amb un sistema europeu de reserva de taxi. A més, l'associació posa a disposició un nou i únic número de telèfon per a la reserva de taxi que tindrà atenció telefònica professional les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.