L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palamós estarà en «ple funcionament» per la festa major, tal com ha informat el consistori. La Sala Noble de l’Ajuntament va acollir dijous la presentació de l’Associació i l’entrega dels diplomes acreditatius els onze voluntaris. Aquest any, els membres de Protecció Civil han estat fent tots els tràmits administratius necessaris per poder constituir la nova entitat i alhora han estat fent un curs especialitzat a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

L’associació participarà en «esdeveniments que mouen molta gent, vetllant per la seguretat ciutadana», com són el Carnaval o la festa major.