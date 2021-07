Una regidora d’ERC a l’Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) ha posat el càrrec a disposició de l’alcalde després de saltar-se el toc de queda. Segons informava ahir l’Ajuntament en un comunicat, la regidora Mònica Tauste ha enviat una carta en què reconeix que dissabte passat es va saltar el confinament nocturn i demana disculpes al respecte.

Cal recordar que Palafrugell és un dels 162 municipis amb toc de queda per l’augment de casos de covid-19. Amb tot, l’alcalde, Josep Piferrer, va anunciar ahir que obre un període de reflexió abans de prendre una decisió.

Demana disculpes

Tauste és regidora delegada d’Infància i Joventut i Polítiques d’Igualtat i vocal de la Comissió informativa d’Urbanisme.

L’Ajuntament apunta que en aquesta carta la regidora assenyalava que «sempre ha tingut present que com a càrrec públic he de donar exemple dels meus actes, i així ho he fet en tot moment i sobretot al llarg d’aquesta pandèmica». Raó per la qual considera que «és de ser una persona honesta el fet de reconèixer aquest error i demanar disculpes a la ciutadania i als meus companys i companyes de l’equip de govern».

Al mateix temps, la regidora expressa en aquest escrit que el seu «compromís inalienable ha estat sempre i en tot moment servir al jovent de Palafrugell, estant al seu costat, amatent als seus precs i necessitats. Així ho he fet des del primer dia».

Període de reflexió

L’alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha decidit que amb aquesta confessió obre ara un període de reflexió per valorar la carta de la regidora, i espera, «al llarg del propers dies» prendre una decisió.