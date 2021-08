Indignació de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels talls de llum que ha patit el municipi aquest cap de setmana, en plena onada de calor. Les interrupcions van començar el dissabte i van allargar-se també durant tot el diumenge. Se'n va veure afectada la zona centre i el nucli de Sant Pol, cosa que va comportar que les botigues i restaurants perdessin clients (perquè no funcionava l'aire condicionat ni els ordinadors). L'Ajuntament articularà amb els negocis afectats una queixa col·lectiva contra Endesa. L'alcalde, Carles Motas, veu «intolerable» tenir una xarxa tan «precària i deficient» i reclama a la companyia que hi inverteixi. De fet, aquest dilluns al matí, encara hi havia zones que funcionaven amb generadors.

Segons informa l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, aquest cap de setmana hi ha hagut «nombrosos» talls de llum a diferents zones de la ciutat. Van començar dissabte, però sobretot ahir va ser quan n'hi va haver més. Les apagades van afectar la zona comercial del centre de Sant Feliu (el carrer Major i els seus voltants) i també el nucli de Sant Pol (on hi ha hotels, restaurants i comerços). L'Ajuntament diu que, arran dels talls de llum, hi va haver negocis que van patir «cancel·lacions i sortides de clients», ja que l'aire condicionat no funcionava, però tampoc ho feien «neveres, ordinadors, cafeteres, sistemes informàtics de facturació, comandes i molts altres». L'alcalde, Carles Motas, diu que és «intolerable» tenir una xarxa de distribució elèctrica «tan deficient». I més encara, «amb uns preus i tarifes cada cop més elevades». Assegura, a més, que la situació ha estat un continu en els darrers estius, quan són «dates estratègiques per al turisme».

Queixa col·lectiva

Per això, l'Ajuntament articularà ara una queixa col·lectiva amb els negocis afectats contra Edistribución (la distribuïdora d'Endesa). Aquest matí s'han reunit un grup de tècnics municipals per avaluar l'abast dels talls de llum i el consistori ha fet una crida a tots els comerços, restaurants i empreses que s'hagin vist afectats perquè se sumin a la queixa. A més, també ha habilitat un mail (tallsllum@guixols.cat) perquè aquells particulars que també es vagin quedar sense llum, i hagin tingut danys i pèrdues, ho comuniquin al consistori. L'Ajuntament diu que la queixa no substitueix les accions individuals que cada empresa o particular que s'hagi vist afectat per les apagades exerceixi pel seu compte.

Explicar les inversions

Carles Motas assegura que, en paral·lel a la queixa, també farà accions amb la Generalitat per exigir a Endesa que vagi a Sant Feliu «a explicar les inversions que farà a la xarxa». L'alcalde subratlla que la companyia porta «molts anys» sense fer-hi millores, cosa que ha comportat que l'estesa sigui «precària» i hi hagi «problemes constants» al pic de l'estiu, quan augmenta la demanda d'energia «i s'està en època de màxima afluència turística». De fet, aquest dilluns al matí encara hi havia sectors que estaven a les fosques. Abans no es resolgués la incidència, l'empresa ha posat generadors elèctrics.