La Policia Local de Castell-Platja d’Aro fa balanç de la feina feta durant aquest estiu, un estiu marcat per la pandèmia i per les adaptacions legislatives però, alhora, per una afluència destacable de visitants en comparació amb el mateix període de l’any passat.

Les accions preventives i reactives que s’han dut a terme des de la policia des del 23 de juny fins al 15 de setembre s’han materialitzat en un total de 4.018 serveis. Un 21% d’aquests serveis han estat en l’àmbit de la seguretat ciutadana, un 20% han estat serveis planificats sorgits a partir de la detecció de necessitats puntuals o atenció a esdeveniments culturals i/o esportius, un 19% en matèria de policia administrativa, un 18% en l’àmbit de trànsit i la resta han estat serveis assistencials, de medi ambient o de cooperació amb altres organismes, entitats o serveis d’emergència.

En l’àmbit delictiu s’han registrat al municipi 602 delictes, un 9,26% més que el mateix període de l’any anterior. Des de la policia local es va planificar un dispositiu policial de contenció per la campanya d’estiu basat en la prevenció i adaptació constant a la normativa en matèria de covid-19 i en la previsió de l’augment de visitants que s’esperava en comparació amb l’estiu passat.

Pel que fa als autors dels delictes comesos, la policia local va instruir diligències penals a 107 persones. D’aquestes, 23 van acabar detingudes, mentre que 84 van ser investigades.

En matèria administrativa es van aixecar 314 actes per infraccions en matèria de l’Ordenança de Civisme i Convivència (molèsties veïnals, sorolls, música elevada, botellots, etc.), 113 actes per la Llei Orgànica 4/15 de protecció de la seguretat ciutadana (tinença de substàncies, consum de substàncies a la via pública, desobediències als agents de l’autoritat, etc.) i 61 actes relacionades amb les restriccions contra la covid-19 (no respectar el toc de queda, no utilització de la mascareta, etc.).

Denúncies sobre trànsit

Finalment, en l’àmbit de la seguretat del trànsit, la policia local va denunciar penalment 66 conductors/es i es van tramitar 139 denúncies administratives, majoritàriament per alcoholèmies positives i drogo test positius.