La lluita dels veïns de Solius per tancar definitivament l'abocador després de 50 anys segueix endavant. Una sentència ferma de la sala del Contenciós Administratiu del TSJC així ho ordena, des de fa més d'un any, però la realitat és ben diferent. I és que el gestor de l'abocador continua treballant i abocant deixalles, malgrat la resolució judicial. L'advocat de Salvem Solius, Xavier Soy, adverteix que està operant "sense cap títol administratiu" i, per tant de manera irregular. "La sentència és molt clara i diu que ha de cessar l'activitat del complex, perquè no té títol com correspondria", assenyala.

Soy adverteix que aquesta situació deriva en què "no s'està controlant res" i per tant "no se sap" quin impacte hi ha, per exemple, en relació a les aigües residuals que es deixen anar a l'abocador. L'advocat lamenta que des del consorci no han donat una "postura oficial" en relació a la problemàtica, més enllà de tirar "pilotes fora" quan els veïns els pregunten per què no tanquen la instal·lació. "Clausurar-ho no és una qüestió que es pugui fer d'un dia per l'altre, però cessar l'activitat sí", argumenta Soy.

Per tot plegat, el lletrat assenyala que ja han instat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a que iniciï un procediment d'execució forçosa de la sentència. "Ara mateix és el que estem esperant i la via que ens queda perquè es tanqui l'abocador, ja que el consorci no ho ha fet en els 30 dies que se'ls va donar després de la resolució", remarca.

Fortes olors

A més, els veïns denuncien que les pudors que surten de la instal·lació són "molt molestes", especialment a la nit i aquest estiu les han "tornat a patir". "Surts a fora a caminar o a fer el que sigui i notes una pudor molt agre que és molt molesta", assenyala la Carina Peracaula, veïna i membre de Salvem Solius.

La portaveu de l'entitat, Natàlia Tubella, denuncia a més que l'abocador no només es limita a gestionar les escombraries dels diferents municipis que conformen el consorci, sinó que també la d'altres com Palafrugell o Cassà de la Selva. Tubella recorda que porten "més de 50 anys" amb un abocador que ha estat declarat il·legal per la Justícia i que es troba al costat d'un espai natural i a tocar del Ridaura. Cal tenir en compte que hi ha dues sentències desfavorables més contra l'abocador, si bé encara es poden recórrer.

El consorci es defensa

Des del consorci que gestiona l'abocador reconeixen que la sentència és ferma i que l'actual operador treballa sense llicència ambiental, però deixen clar que n'estan tramitant una de nova que s'ajusti als requeriments de la Justícia. En aquest sentit, el president de l'ens, David Parron, explica que van demanar al jutge una inexecució de la sentència perquè no era viable fer-la en els 30 dies que reclamava.

Parron també ha explicat que, en cas que el tribunal obligui a tancar l'abocador, els digui com ho han de fer sense provocar "un perjudici superior" als ciutadans dels diferents pobles que tiren les escombraries a Solius. En aquest sentit, el president del consorci recorda que seria l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) la perjudicada perquè hauria de reubicar les deixalles que ara van a Solius en altres abocadors.