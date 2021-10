L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha dissenyat un pla estratègic per poder acollir-se als fons europeus Next Generation, amb els quals espera finançar 4 projectes d'un valor superior als 23 milions d'euros (23.279.006 €). El consistori ja ha presentat els projectes a la convocatòria extraordinària de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Els esmentats projectes són el nou Centre d'Interpretacó del Vi i seu de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, la Fundació Gamón-Medina i les reordenacions de l'Avinguda Catalunya (eix verd de Sant Antoni) i la plaça Catalunya (connexió amb la platja).

El consistori explica que l'objectiu dels projectes presentats al fons Next Generation és donar un impuls renovat al centre històric de Calonge, i potenciar Sant Antoni com a destinació de turisme familiar. L'Ajuntament té previst dinamitzar Calonge aprofitant els valors del seu centre històric per revitalitzar l'activitat econòmica i la vida urbana; diversificar el nucli costaner, aportant usos complementaris al turisme; i explotar la mobilitat sostenible, fomentant les connexions en sentit transversal a la costa. El càlcul aproximat de llocs de treball que es generarien en el sector turístic i associats s'eleva a 265 (105 directes i 160 indirectes).

Els 4 projectes als quals anirien destinats els més de 23 milions d'euros del fons europeu Next Generation són:

Nou Centre d'Interpretació del Vi i seu de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni

Aquest projecte s'ubicaria a l'antiga casa de les Monges, al carrer Major de Calonge, i funcionaria com un aparador -centre de promoció de productes agroalimentaris locals i d'implementar programes de formació en gastronomia, enologia i turisme cultural. En aquest equipament dinamitzador s'organitzaran jornades, exposicions i actes per promoure els productes locals i especialment el vi de pagès de Calonge, un vi elaborat de manera tradicional, en finques familiars, mitjançant espècies de raïm úniques. Un estudi recentment dut a terme per l'equip de viticultura de la Universitat de La Rioja va determinar l'àrea vitícola de Calonge com un "cas únic" al món.

Fundació Gamón-Medina

Entitat de l'Ajuntament des del 1997, disposa d'una col·lecció d'art de més de 250 peces. La seu actual està situada en una finca davant de mar i no disposa d'espai d'exposició. La transformació d'aquest espai destacaria per ser un equipament transformador del destí turístic de platja, amb la cultura com a contrapunt i complement a l'oci; seria un gran centre d'art dinamitzador d'actes culturals d'interès regional i també transfronterer, situat a la xarxa de centres culturals del sud d'Europa i la costa mediterrània; un aparador d'art i centre de formació o residència per a joves creadors de la zona; amb un programa d'impuls a l'art digital i Land Art.

Reordenacions de l'Avinguda Catalunya

Transformació d'una de les principals vies del nucli turístic costaner de Sant Antoni en un eix urbà verd. Aquesta reordenació permetria convertir aquesta via en una zona més amable per a vianants, en què es dinamitzi l'activitat dels locals comercials i s'impulsi la mobilitat sostenible.

Remodelació de la plaça Catalunya

Aquest projecte va vinculat al de l'Avinguda Catalunya, ja que la plaça Catalunya, juntament amb l'Avinguda Costa Brava, és el canal de comunicació entre l'avinguda Catalunya i el passeig del mar. L'objectiu és millorar la connexió en sentit transversal amb la platja i facilitar així el trànsit de persones entre aquests dos espais. En conjunt, suposaria perfeccionar l'hàbitat urbà, orientat cap a una mobilitat més sostenible, eficient energèticament i d'accessibilitat global.

L'objectiu de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb aquests projectes és millorar el posicionament com a municipi de turisme familiar i donar un impuls al turisme cultural, gastronòmic i enològic. La tradició vitivinícola i la singularitat de les varietats locals són el punt de partida d'una estratègia de promoció de la gastronomia i enologia empordanesa que tindria en el Centre d'Interpretació del Vi i seu de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme el seu aparador al centre històric de Calonge. La presència de la Fundació Gamón-Medina, situada a tocar del camí de ronda, és una oportunitat per complementar l'oferta de sol i platja amb un atractiu cultural de màxim interès. Finalment, el nou model turístic a Sant Antoni es reforçaria amb els projectes de l'avinguda Catalunya i la plaça Catalunya que suposarien una millora de l'entorn urbà i un impuls comercial important, una renovació que es portaria a terme amb criteris ambientals.