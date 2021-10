Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que cultivaven marihuana en un mas de Cruïlles i que feien servir un forn de resina per purificar la droga i augmentar-ne la qualitat. L'operatiu que ha permès arrestar-los es va fer dijous passat i tanca una investigació que ha durat un mes i mig, durant el qual els agents han vigilat els sospitosos. Durant l'escorcoll al mas, la policia va intervenir 24 sacs i caixes plens de cabdells envasats al buit, 240 plantes i una escopeta d'aire comprimit. Part de la droga es trobava dins de congeladors. Els dos detinguts, un estonià de 33 anys i un francès de 57, tenien la masia llogada i havien punxat la llum. Després de passar a disposició judicial, han quedat en llibertat provisional.

Segons informen els Mossos, la investigació que ha permès detenir els dos homes va arrencar a mitjans d'agost, Els agents d'investigació de la comissaria de la Bisbal van saber que en aquest mas de Cruïlles s'hi podria estar cultivant droga i per això van muntar un dispositiu de vigilància.

La policia va comprovar com des de l'exterior de la finca se sentia fortor de marihuana. A més, hi havia làmpades enceses i se sentia el brunzit que emeten els aparells de refrigeració. Els Mossos també van veure com els qui havien llogat el mas tenien la llum punxada i havien manipulat el cablejat elèctric (cosa que va confirmar una inspecció feta amb tècnics de la companyia).

Dijous passat al matí, els Mossos van fer una entrada i escorcoll a la finca, que té una gran extensió de terreny i on, a més del mas, hi ha dues naus de granja. L'operatiu es va fer conjuntament amb efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

A dins del mas, els agents van intervenir 205 plantes de marihuana i fins a 24 sacs, caixes i bosses plenes de cabdell envasats al buit. Alguns es guardaven en armaris i congeladors.

A més, a les diferents habitacions, la policia va trobar sobres amb llavors, planters, pots de vidre amb substància vegetal, caixes de plàstic amb marihuana esmicolada, bàscules de precisió, una màquina d'envasar al buit i tots els aparells necessaris per afavorir el creixement de la droga (ventiladors, focus, transformadors, filtres, aires condicionats i bidons de plàstic).

També es van comissar cinc mòbils i 1.600 euros en efectiu. I en una caseta annexa al mas, que es feia servir com a nau, van trobar-hi 35 plantes de marihuana més.

Cuinada al forn

En una de les habitacions, els Mossos van trobar-hi un forn de resina, amb diversos motlles a l'interior on s'hi estava coent marihuana. Aquesta mena de forns purifiquen els extractes d'olis essencials de la marihuana i permeten incrementar la qualitat de la droga (i de retruc, el seu preu al mercat negre).

Durant l'operatiu, els Mossos van detenir els dos responsables de la plantació. Són un estonià de 33 anys amb domicili a Pineda de Mar i un francès de 57 anys, que és era el llogater del mas. Tots dos tenen antecedents.

L'endemà, els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. Després de prendre'ls declaració, el jutjat els va deixar en llibertat provisional.